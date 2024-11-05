"Он сейчас номер один". Олег Федорчук выбрал лучшего украинского легионера
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Известный тренер и эксперт Олег Федорчук назвал лучшего, по его мнению, украинского легионера на данный момент.
"Забарный сейчас номер 1 в Украине. Я не удивлюсь, если зимой он перейдет в топовый клуб. Вон у "Манчестер Юнайтед" есть проблемы в обороне, которые может исправить Илья. Защитников обычно берут в кризисные команды или там, где новый тренер. В МЮ совпали эти два фактора плюс это один из самых богатых клубов Европы.Читайте такжеДулуб: Думаю, Забарный уже перерос уровень Борнмута. Еще в УПЛ он демонстрировал не по годам зрелую игру
У "Ливерпуля" перебор с центральными защитниками, в "Манчестер Сити" ценятся другие качества на эту позицию, там нужно лучше играть с мячом, хотя Забарный и добавил в этом плане, но для "горожан" этого недостаточно", - отметил Федорчук.
К слову, в нынешнем сезоне Забарный провел 10 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 32 млн евро.
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