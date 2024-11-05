В Армении назвали причину ухода Петракова со сборной

Вице-президент армянской Федерации футбола Армен Никогосян рассказал, почему Александр Петраков ушел с поста главного тренера сборной Армении.

"Мы попрощались с Александром Петраковым после матча против Северной Македонии и поблагодарили его за работу. У Петракова были личные проблемы, и ему пришлось срочно уезжать. Члены его тренерского штаба остались и работают до сих пор", - сказал Никогосян в комментарии Fast News.

Напомним, Петраков возглавлял национальную команду Армении с января 2023 года. Под руководством экс-наставника сборной Украины «горцы» провели 18 матчей, в которых одержали 4 победы, столько же раз сыграли вничью и еще в 10-х потерпели поражение.