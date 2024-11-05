Россиянин Миранчук заявил о благодарностях Руслану Малиновскому за период в Аталанте

Российский форвард "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук в интервью российским СМИ рассказал об общении с украинцем Русланом Малиновским во время совместных выступлений в " Аталанте ".

"Когда я приходил в "Аталанту" и не знал ни языка, ни других, Малиновский был первым человеком, который помогал мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень благодарен ему.

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