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Россиянин Миранчук заявил о благодарностях Руслану Малиновскому за период в Аталанте

Наши за границей
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Дело было еще в Аталанте

Россиянин Миранчук заявил о благодарностях Руслану Малиновскому за период в Аталанте

UEFA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский форвард "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук в интервью российским СМИ рассказал об общении с украинцем Русланом Малиновским во время совместных выступлений в "Аталанте".

"Когда я приходил в "Аталанту" и не знал ни языка, ни других, Малиновский был первым человеком, который помогал мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень благодарен ему.

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Не хочу затрагивать другие темы, но если даже представить себе ситуацию, что мы сейчас увиделись бы и не пообщались, не пожали друг другу руку, то моя благодарность ему не стала бы меньше", - сказал Миранчук.

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