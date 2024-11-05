Реал объявил стартовый состав на битву с Миланом. Известно, сыграет ли Лунин
Стартовые составы команд
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Сегодня, в вечернем слоте, который стартует в 22:00, состоятся несколько матчей 4-го тура основного этапа
Матч начнется в 22:00, и Карло Анчелотти уже огласил стартовый состав на матч.
В стартовом составе мадридцев выйдет украинский кипер Андрей Лунин, который подменяет все еще травмированного Тибо Куртуа.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 5, 2024
???? @acmilan #UCL pic.twitter.com/0JFOd4hTQS
Your AC Milan starting 11 for a huge night at the Bernabéu ????#RealMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bWtiWW6kkF— AC Milan (@acmilan) November 5, 2024
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