Реал объявил стартовый состав на битву с Миланом. Известно, сыграет ли Лунин

Сегодня, в вечернем слоте, который стартует в 22:00, состоятся несколько матчей 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов , в одном из которых "Реал" примет "Милан".

Матч начнется в 22:00, и Карло Анчелотти уже огласил стартовый состав на матч.

В стартовом составе мадридцев выйдет украинский кипер Андрей Лунин, который подменяет все еще травмированного Тибо Куртуа.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Милан".

Your AC Milan starting 11 for a huge night at the Bernabéu ????#RealMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/bWtiWW6kkF