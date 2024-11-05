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Реал объявил стартовый состав на битву с Миланом. Известно, сыграет ли Лунин

Наши за границей
Обновлено

Стартовые составы команд

Реал объявил стартовый состав на битву с Миланом. Известно, сыграет ли Лунин

x.com/realmadrid

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в вечернем слоте, который стартует в 22:00, состоятся несколько матчей 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в одном из которых "Реал" примет "Милан".

Матч начнется в 22:00, и Карло Анчелотти уже огласил стартовый состав на матч.

В стартовом составе мадридцев выйдет украинский кипер Андрей Лунин, который подменяет все еще травмированного Тибо Куртуа.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Милан".

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Реал (Мадрид) Милан Андрей Лунин
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Комментарии
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Бapceлиниyс
05.11.2024 в 20:27
У Милана есть шанс.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
05.11.2024 в 20:27
У Милана есть шанс.
Ответить
0
0

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