Брентфорд поздравил Ярмолюка с первым вызовом в национальную сборную Украины
Английский клуб не мог обойти стороной такое событие
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Брентфорд", за который выступает 20-летний Егор Ярмолюк, поздравил украинца с его первым вызовом в национальную сборную Украины. Ранее атакующий полузащитник вызывался только в состав молодежных команд.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал Ярмолюка и еще 24-х футболистов в основной список национальной команды на ноябрьские поединки Лиги наций сезона 2024/2025.
В этом месяце "сине-желтые" проведут два выездных матча в группе B1 Лиги наций.
- 16.11 — Грузия - Украина (Батуми, "Батуми Арена")
- 19.11 — Албания - Украина (Тирана, "Арена Комбетаре").
???????? A first senior call-up for Yehor Yarmoliuk!— Brentford FC (@BrentfordFC) November 5, 2024
Congratulations, Yarmo ???????? pic.twitter.com/J4GXeUu7nC
Добавим, что вчера, 4 ноября, "Фулхэм" обыграл "Брентфорд" со счетом 2:1, забив два гола на последних минутах игры. Егор Ярмолюк отыграл всего три минуты в этом матче, выйдя на замену в компенсированное арбитром время.
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