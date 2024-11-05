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Брентфорд поздравил Ярмолюка с первым вызовом в национальную сборную Украины

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Английский клуб не мог обойти стороной такое событие

Брентфорд поздравил Ярмолюка с первым вызовом в национальную сборную Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Брентфорд", за который выступает 20-летний Егор Ярмолюк, поздравил украинца с его первым вызовом в национальную сборную Украины. Ранее атакующий полузащитник вызывался только в состав молодежных команд.

Читайте такжеРебров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал Ярмолюка и еще 24-х футболистов в основной список национальной команды на ноябрьские поединки Лиги наций сезона 2024/2025.

В этом месяце "сине-желтые" проведут два выездных матча в группе B1 Лиги наций.

  • 16.11 — Грузия - Украина (Батуми, "Батуми Арена")
  • 19.11 — Албания - Украина (Тирана, "Арена Комбетаре").

Добавим, что вчера, 4 ноября, "Фулхэм" обыграл "Брентфорд" со счетом 2:1, забив два гола на последних минутах игры. Егор Ярмолюк отыграл всего три минуты в этом матче, выйдя на замену в компенсированное арбитром время.

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Украина Национальная сборная Украины Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Андрей Журба
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