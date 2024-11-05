Брентфорд поздравил Ярмолюка с первым вызовом в национальную сборную Украины

Английский "Брентфорд", за который выступает 20-летний Егор Ярмолюк, поздравил украинца с его первым вызовом в национальную сборную Украины. Ранее атакующий полузащитник вызывался только в состав молодежных команд.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал Ярмолюка и еще 24-х футболистов в основной список национальной команды на ноябрьские поединки Лиги наций сезона 2024/2025.

В этом месяце "сине-желтые" проведут два выездных матча в группе B1 Лиги наций.

16.11 — Грузия - Украина (Батуми, "Батуми Арена")

19.11 — Албания - Украина (Тирана, "Арена Комбетаре").

???????? A first senior call-up for Yehor Yarmoliuk!



Congratulations, Yarmo ???????? pic.twitter.com/J4GXeUu7nC — Brentford FC (@BrentfordFC) November 5, 2024

Добавим, что вчера, 4 ноября, "Фулхэм" обыграл "Брентфорд" со счетом 2:1, забив два гола на последних минутах игры. Егор Ярмолюк отыграл всего три минуты в этом матче, выйдя на замену в компенсированное арбитром время.