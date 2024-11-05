После первого же углового. Лунин пропустил от Милана уже на 12-й минуте. ВИДЕО

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов "Реал" принимает "Милан".

В стартовом составе мадридцев вышел украинский голкипер Андрей Лунин, и пропустил уже на 12-й минуте.

Первый же угловой гостей привел к голу – защита "Реала" прошляпила Тшау, который головой после навеса отправил мяч в сетку. 1:0 для миланцев.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Милан".