После первого же углового. Лунин пропустил от Милана уже на 12-й минуте. ВИДЕО
Хотя там больше ошибка обороны Реала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура Лиги чемпионов "Реал" принимает "Милан".
В стартовом составе мадридцев вышел украинский голкипер Андрей Лунин, и пропустил уже на 12-й минуте.
Первый же угловой гостей привел к голу – защита "Реала" прошляпила Тшау, который головой после навеса отправил мяч в сетку. 1:0 для миланцев.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Милан".
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