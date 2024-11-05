Лунин пропустил второй гол от Милана, россонери снова вышли вперед. ВИДЕО
И снова в украинца тяжело кинуть камень
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура Лиги чемпионов "Реал" принимает "Милан".
В стартовом составе мадридцев вышел украинский голкипер Андрей Лунин, и
Впрочем, "Милан" на 39-й минуте снова вышел вперед. Ошибка Чуамени в центре поля, быстрая атака гостей с ударом Леау, который Лунин потянул. Вот только Мората первым оказался на добивании (очередной привет защите мадридцев).
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1:2 у нас в матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Милан".
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Бapceлиниyс
05.11.2024 в 23:00
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