Лунин пропустил второй гол от Милана, россонери снова вышли вперед. ВИДЕО

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов "Реал" принимает "Милан".

В стартовом составе мадридцев вышел украинский голкипер Андрей Лунин, и пропустил уже на 12-й минуте после углового, правда, мадридцы довольно быстро отыгрались с пенальти.

Впрочем, "Милан" на 39-й минуте снова вышел вперед. Ошибка Чуамени в центре поля, быстрая атака гостей с ударом Леау, который Лунин потянул. Вот только Мората первым оказался на добивании (очередной привет защите мадридцев).

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1:2 у нас в матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Милан".