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Андрей Лунин отметился невероятным сейвом в матче против Милана. ВИДЕО

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Блестящая игра от украинского голкипера

Андрей Лунин отметился невероятным сейвом в матче против Милана. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 ноября, в матче 4-го тура Лиги чемпионов "Реал" принимает "Милан".

Андрей Лунин, который сегодня защищает ворота мадридского "Реала", в безумном прыжке отразил удар Рафаэля Леау, который головой направил мяч в сторону ворот "сливочных" с одиннадцати метров.

Мяч был направлен под левую штангу, но Андрей Лунин выдал сумасшедший сейв, вытащив мертвый мяч!

На данный момент в матче счет 1:2 в пользу гостей.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Милан"

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Милан Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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