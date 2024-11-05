Лунин пропустил и третий гол от Милана. ВИДЕО
Все плохо для сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура Лиги чемпионов "Реал" принимает "Милан".
В стартовом составе мадридцев вышел украинский голкипер Андрей Лунин, и пропустил уже на 12-й минуте после углового, правда, мадридцы довольно быстро отыгрались с пенальти.
Впрочем, "Милан" на 39-й минуте снова вышел вперед и закончил первый тайм со счетом 2:1.
Ну а во втором тайме "Милан" забил и третий. Снова быстрая атака по флангу, перевод в штрафную, где Рейндерс буквально прошил Лунина в ближний угол.
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1:3, и для "Реала" все плохо за 15 минут до конца матча.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Милан".
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