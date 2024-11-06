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Реал потерпел поражение в ЛЧ от Милана, но был ли Лунин худшим игроком команды? Известны оценки украинца за матч

Наши за границей
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Сливочные вновь пропустили кучу голов

Реал потерпел поражение в ЛЧ от Милана, но был ли Лунин худшим игроком команды? Известны оценки украинца за матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 4-го тура Лиги чемпионов "Милан" одержал важнейшую победу над мадридским "Реалом", обыграв испанскую команду на выезде со счетом 1:3.

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Андрей Лунин получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore оценки 7.1 и 7.6 баллов соответственно, что является третьим лучшим показателем в составе мадридского "Реала".

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Украинский голкипер отыграл весь матч, пропустив три гола, однако Лунин также отметился шестью сейвами. Также Андрей отметился 100% точностью передач и однажды успешно вышел из ворот на мяч.

В одном из моментов вратарь сборной Украины отметился невероятным сейвом, спасая свою команду от еще одного пропущенного гола, когда Рафаэль Леау нанес опасный удар головой.

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Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
06.11.2024 в 00:26
Лунін, безперечно, був кращим в Реалі. Решта - стадо непуганих ідіотів.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
06.11.2024 в 00:26
Лунін, безперечно, був кращим в Реалі. Решта - стадо непуганих ідіотів.
Ответить
0
0

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