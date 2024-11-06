Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
Украинский кипер пропустил три мяча
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин прокомментировал поражение своей команды от "Милана" (1:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
"Я не могу объяснить два наших последних поражения (от "Барселоны" и "Милана" - прим.). Надо отвлечься и провести тщательный анализ, после чего мгновенно отреагировать должным образом.
В футболе, к сожалению, бывают такие неприятные моменты, тяжелые серии результатов. Это "Реал", и мы должны всегда побеждать, никто не принимает оправданий", - цитирует Лунина официальный сайт УЕФА.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Matachorros (Chicago)
06.11.2024 в 08:47
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