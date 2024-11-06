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Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов

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Украинский кипер пропустил три мяча

Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин прокомментировал поражение своей команды от "Милана" (1:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

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"Я не могу объяснить два наших последних поражения (от "Барселоны" и "Милана" - прим.). Надо отвлечься и провести тщательный анализ, после чего мгновенно отреагировать должным образом.

В футболе, к сожалению, бывают такие неприятные моменты, тяжелые серии результатов. Это "Реал", и мы должны всегда побеждать, никто не принимает оправданий", - цитирует Лунина официальный сайт УЕФА.

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Реал (Мадрид) Милан Андрей Лунин
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
06.11.2024 в 08:47
К сожалению Андрюха, ты хапанул 4 банки в прошлом матче, которые полностью по твоей вине. В этом и есть разница, между тобой и Куртуа. Бельгиец такие моменты тащит, что вселяет уверенности в команду. Центральные защитники не знают что делать, в итоге бегут тебя спасать, потому что ты стоишь как вкопанный и не идёшь на выход, и получаем разрыв на флангах.С Миланом та же песня, опять стоит на выходе, получает банку , чувак даже не прыгнул, самый халявный гол в его карьере. Гол между ног, это уже классика, не умеешь сворачиваться как Тибо. В итоге два гола полностью твоих в очередной раз.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
06.11.2024 в 08:47
К сожалению Андрюха, ты хапанул 4 банки в прошлом матче, которые полностью по твоей вине. В этом и есть разница, между тобой и Куртуа. Бельгиец такие моменты тащит, что вселяет уверенности в команду. Центральные защитники не знают что делать, в итоге бегут тебя спасать, потому что ты стоишь как вкопанный и не идёшь на выход, и получаем разрыв на флангах.С Миланом та же песня, опять стоит на выходе, получает банку , чувак даже не прыгнул, самый халявный гол в его карьере. Гол между ног, это уже классика, не умеешь сворачиваться как Тибо. В итоге два гола полностью твоих в очередной раз.
Ответить
0
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