  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Несмотря на поражение 1:4. Тренер Слована расхвалил украинца
В тренде

Несмотря на поражение 1:4. Тренер Слована расхвалил украинца

Наши за границей
Обновлено

Владимир Вайсс заявил, что Даниил Игнатенко был лучшим игроком Слована в матче с Динамо Загреб

Несмотря на поражение 1:4. Тренер Слована расхвалил украинца

Новина українською

Главный тренер Слована Владимир Вайсс расхвалил украинского хавбека своей команды за матч Лиги чемпионов с загребским "Динамо", несмотря на то, что словацкий клуб проиграл с разгромным счетом 1:4.

Читайте такжеЛЧ. Слован – Динамо Загреб 1:4. Четвертое подряд поражение команды Игнатенко

"Игнатенко – лучший игрок матча. Это отличный футболист.

Когда мы купили его, он был не готов играть, после этого полтора месяца он работал только с фитнес-тренером, чтобы набрать физические кондиции. Сегодня он продемонстрировал свой потенциал", – сказал Вайсс.

Напомним, что в текущем сезоне Игнатенко провел за "Слован" 9 матчей, в которых забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Легендарный экс-голкипер сборной Англии обвинил Миколенко в недавнем поражении Эвертона
yellow-arrow
Челси – Ноа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
yellow-arrow
Челси – Ноа. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 07.11.2024
Владимир Вайсс Динамо (Загреб) Слован (Братислава) Даниил Игнатенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости