Несмотря на поражение 1:4. Тренер Слована расхвалил украинца
Владимир Вайсс заявил, что Даниил Игнатенко был лучшим игроком Слована в матче с Динамо Загреб
Главный тренер Слована Владимир Вайсс расхвалил украинского хавбека своей команды за матч Лиги чемпионов с загребским "Динамо", несмотря на то, что словацкий клуб проиграл с разгромным счетом 1:4.
"Игнатенко – лучший игрок матча. Это отличный футболист.
Когда мы купили его, он был не готов играть, после этого полтора месяца он работал только с фитнес-тренером, чтобы набрать физические кондиции. Сегодня он продемонстрировал свой потенциал", – сказал Вайсс.
Напомним, что в текущем сезоне Игнатенко провел за "Слован" 9 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
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