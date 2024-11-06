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Легендарный экс-голкипер сборной Англии обвинил Миколенко в недавнем поражении Эвертона

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Потерял позицию и помешал вратарю

Легендарный экс-голкипер сборной Англии обвинил Миколенко в недавнем поражении Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший голкипер "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харт раскритиковал действия украиснкого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко в матче АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1).

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Эксперт раскритиковал позицию и действия украинца во время голевой атаки соперника, отметив, что именно Виталий помешал вратарю Эвертона Джордану Пикфорду отвести угрозу в этом эпизоде.

"Все закончилось тем, что мяч оказался по центру ворот, но беспорядки в действиях игроков "Эвертона" привели к тому, что Миколенко оказался в центре обороны, не совсем понимая, что он делает. Все, что он сделал, это мешал Джордану Пикфорду.

Если бы Миколенко не было рядом, когда шла передача с фланга, Пикфорд мог бы сделать еще один шаг вправо – это дало бы ему возможность попытаться отразить удар Армстронга.

Но проблема в том, что, как я уже сказал, Миколенко оказался совершенно не на своей позиции – он погнался за Арчером, и как только понял, что ему не нужно держать того, повернулся спиной и начал вращаться.

Когда мяч пролетел мимо бедра Миколенко, у Джордана почти не было времени среагировать, и поэтому мяч залетел в ворота "Эвертона", - сказал Харт в программе Match of the Day.

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Джо Харт Эвертон (Ливерпуль) Саутгемптон Виталий Миколенко
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Источник:
Everton news
Опубликовал: Михаил Черныш
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