Энцо Мареска - о Мудрике: Он не всегда играет с первых минут, но он играет

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска накануне матча против армянского "Ноа" в Лиге конференции прокомментировал ситуацию с игровым временем для Михаила Мудрика в команде.

"Прежде всего, я хочу отметить, что он сыграл против "Панатинаикоса", на выходных он получил минуты в матче против "Ньюкасла" в АПЛ, а затем посреди недели в Кубке лиге с "Ньюкаслом" он вышел в старте. Он не всегда играет с первых минут, но он играет. Ему нужно улучшать оборонительную работу, но это касается и всех остальных".

"Если мы говорим об игре с мячом, то наши вингеры должны двигаться в штрафной площадке. В начале у него с этим были проблемы, теперь все гораздо лучше. Тяжело менять людей. Мудрик выглядит немного застенчивым, но когда он с нами, то все в порядке", — уточнил Мареска.

Добавим, что Михаил Мудрик принял участие в 12 матчах за "Челси" в этом сезоне, отметившись одним голом и пятью результативными передачами во всех турнирах.