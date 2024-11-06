  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Энцо Мареска - о Мудрике: Он не всегда играет с первых минут, но он играет
В тренде

Энцо Мареска - о Мудрике: Он не всегда играет с первых минут, но он играет

Наши за границей

Тренер Челси отметил игру украинца

Энцо Мареска - о Мудрике: Он не всегда играет с первых минут, но он играет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска накануне матча против армянского "Ноа" в Лиге конференции прокомментировал ситуацию с игровым временем для Михаила Мудрика в команде.

"Прежде всего, я хочу отметить, что он сыграл против "Панатинаикоса", на выходных он получил минуты в матче против "Ньюкасла" в АПЛ, а затем посреди недели в Кубке лиге с "Ньюкаслом" он вышел в старте. Он не всегда играет с первых минут, но он играет. Ему нужно улучшать оборонительную работу, но это касается и всех остальных".

Читайте такжеЧелси – Ноа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

"Если мы говорим об игре с мячом, то наши вингеры должны двигаться в штрафной площадке. В начале у него с этим были проблемы, теперь все гораздо лучше. Тяжело менять людей. Мудрик выглядит немного застенчивым, но когда он с нами, то все в порядке", — уточнил Мареска.

Добавим, что Михаил Мудрик принял участие в 12 матчах за "Челси" в этом сезоне, отметившись одним голом и пятью результативными передачами во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Бенфика против Баварии, Арсенал против Интера. Есть ли Трубин и Зинченко в стартовых составах?
yellow-arrow
Легендарный экс-голкипер сборной Англии обвинил Миколенко в недавнем поражении Эвертона
yellow-arrow
Челси – Ноа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости