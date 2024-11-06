"Футбол высочайшего уровня", - Ярмоленко вспомнил о своем периоде в Бундеслиге
Андрей в свое время поиграл за Боруссию
фото из свободных источников
Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко, который сейчас выступает за "Динамо", с теплотой вспомнил свой период карьеры в Бундеслиге.
Читайте такжеЯрмоленко: Динамо – самый популярный клуб в Украине
"О своем времени в Бундеслиге я могу сказать только хорошие слова. Это футбол высочайшего уровня, много игроков мирового уровня. Кроме того, почти на все игры распродаются билеты и царит поразительная атмосфера.
Жаль, что возможность играть при аншлаге у Украины забрала российская агрессорская война. Но это второстепенное, на первом месте – выживание самой Украины", – сказал Ярмоленко.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:hsv.de
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн