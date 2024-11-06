"Футбол высочайшего уровня", - Ярмоленко вспомнил о своем периоде в Бундеслиге

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко, который сейчас выступает за "Динамо", с теплотой вспомнил свой период карьеры в Бундеслиге.

"О своем времени в Бундеслиге я могу сказать только хорошие слова. Это футбол высочайшего уровня, много игроков мирового уровня. Кроме того, почти на все игры распродаются билеты и царит поразительная атмосфера.

Жаль, что возможность играть при аншлаге у Украины забрала российская агрессорская война. Но это второстепенное, на первом месте – выживание самой Украины", – сказал Ярмоленко.