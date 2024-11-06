Бенфика против Баварии, Арсенал против Интера. Есть ли Трубин и Зинченко в стартовых составах?
Наши в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 ноября, в Лиге чемпионов состоятся матчи 4-го тура, два из которых будут более интересны украинским болельщикам.
Так, в одном из них "Бавария" дома сыграет с "Бенфикой".
Украинский кипер лиссабонских орлов Анатолий Трубин ожидаемо выйдет в стартовом составе своей команды.
В еще одном матче "Интер" примет "Арсенал".
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Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко начнет этот матч в запасе своей команды.
Оба матча – в текстовых онлайнах на нашем сайте. Они начнутся в 22:00 по Киеву.
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