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Бенфика против Баварии, Арсенал против Интера. Есть ли Трубин и Зинченко в стартовых составах?

Наши за границей
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Наши в Лиге чемпионов

Бенфика против Баварии, Арсенал против Интера. Есть ли Трубин и Зинченко в стартовых составах?

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 ноября, в Лиге чемпионов состоятся матчи 4-го тура, два из которых будут более интересны украинским болельщикам.

Так, в одном из них "Бавария" дома сыграет с "Бенфикой".

Украинский кипер лиссабонских орлов Анатолий Трубин ожидаемо выйдет в стартовом составе своей команды.

В еще одном матче "Интер" примет "Арсенал".

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Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко начнет этот матч в запасе своей команды.

Оба матча – в текстовых онлайнах на нашем сайте. Они начнутся в 22:00 по Киеву.

Текстовый онлайн матча "Интер" - "Арсенал".

Текстовый онлайн матча "Бавария" - "Бенфика".

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Александр Зинченко Анатолий Трубин
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