Трубин: Игра с Баварией была самой сложной для нас в этом в сезоне
"Бенфика" с Трубиным минимально проиграла мюнхенцам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин подвел итоги матча с "Баварией" (0:1) в четвертом туре Лиги чемпионов.
– Как вы можете проанализировать матч?
– Это была самая сложная игра, которую мы сыграли в этом сезоне, против одной из самых больших команд мира, на великолепном стадионе с великолепной атмосферой. Нам было очень тяжело.
Мы упорно работали, чтобы достичь положительного результата, но допустили несколько небольших ошибок. В конце концов появляется ощущение, что мы могли сделать больше в конце, ведь при счете 0:1 всегда можно было забить и завоевать 1 очко.
– Ты сделал несколько сложных сейвов...
– Я всегда стараюсь сыграть на ноль. К сожалению, Мусиала сумел нам забить.
– Повлияет ли эта игра на игру против "Порту"?
– Не думаю, что это повлияет на команду, – сказал Трубин.
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