Трубин: Игра с Баварией была самой сложной для нас в этом в сезоне

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин подвел итоги матча с "Баварией" (0:1) в четвертом туре Лиги чемпионов.

– Как вы можете проанализировать матч?

– Это была самая сложная игра, которую мы сыграли в этом сезоне, против одной из самых больших команд мира, на великолепном стадионе с великолепной атмосферой. Нам было очень тяжело.

Мы упорно работали, чтобы достичь положительного результата, но допустили несколько небольших ошибок. В конце концов появляется ощущение, что мы могли сделать больше в конце, ведь при счете 0:1 всегда можно было забить и завоевать 1 очко.

– Ты сделал несколько сложных сейвов...

– Я всегда стараюсь сыграть на ноль. К сожалению, Мусиала сумел нам забить.

– Повлияет ли эта игра на игру против "Порту"?

– Не думаю, что это повлияет на команду, – сказал Трубин.