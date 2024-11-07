Защитник Челси - о Мудрике: Иногда его трудно остановить на тренировках

Защитник лондонского "Челси" Бенуа Бадьяшиль восторженно отозвался о своем одноклубнике - украинском вингере Михаиле Мудрике.

"Миша действительно хороший игрок. Мы все знаем, как он может играть. Он также хороший человек. Мы стараемся помочь ему выкладываться по полной во время каждой игры.

Он быстрый, поэтому иногда его трудно остановить [на тренировках]", - сказал француз.