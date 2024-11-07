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Защитник Челси - о Мудрике: Иногда его трудно остановить на тренировках

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Также игрок отметил и человеческие качества украинца

Защитник Челси - о Мудрике: Иногда его трудно остановить на тренировках

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник лондонского "Челси" Бенуа Бадьяшиль восторженно отозвался о своем одноклубнике - украинском вингере Михаиле Мудрике.

"Миша действительно хороший игрок. Мы все знаем, как он может играть. Он также хороший человек. Мы стараемся помочь ему выкладываться по полной во время каждой игры.

Он быстрый, поэтому иногда его трудно остановить [на тренировках]", - сказал француз.

В текущем сезоне Мудрик записал на свой счёт 1 гол и 4 результативных передачи в 12 матчах на клубном уровне.

Сегодня "Челси" примет армянский "Ноа" в рамках 3-го тура Лиги конференций. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик Бенуа Бадьяшиль
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Источник:
The Chelsea Chronicle
Опубликовал: Александр Бураков
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