Трубин: Поражения подсвечивают ошибки
Украинский кипер - о матче с "Баварией" (0:1)
Фото: SLBenfica
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Баварии" (0:1) в матче четвертого тура Лиги чемпионов.
"Поражения подсвечивают ошибки.
Только постоянный труд позволяет сохранять внутреннее спокойствие, которое нужно, чтобы двигаться дальше.
Лишние эмоции разрушают наработки, холодная голова - ключ к самосовершенствованию", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Напомним, Трубин совершил 9 сейвов, но пропустил гол от Мусиалы на 67-й минуте. WhoScored и SofaScore оценили игру украинца в 7.9 и 8.7 баллов соответственно.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили?
- Бывший генеральный менеджер Баварии: В Германии все делается очень плохо. Мы лишь нация нытиков
- Герой Судаков, труженик Трубин и переломанный Неймар. Главные новости за 6 ноября
- Реал потерпел поражение в ЛЧ от Милана, но был ли Лунин худшим игроком команды? Известны оценки украинца за матч
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн