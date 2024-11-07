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Трубин: Поражения подсвечивают ошибки

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Украинский кипер - о матче с "Баварией" (0:1)

Трубин: Поражения подсвечивают ошибки

Фото: SLBenfica

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Баварии" (0:1) в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

"Поражения подсвечивают ошибки.

Только постоянный труд позволяет сохранять внутреннее спокойствие, которое нужно, чтобы двигаться дальше.

Лишние эмоции разрушают наработки, холодная голова - ключ к самосовершенствованию", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин совершил 9 сейвов, но пропустил гол от Мусиалы на 67-й минуте. WhoScored и SofaScore оценили игру украинца в 7.9 и 8.7 баллов соответственно.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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