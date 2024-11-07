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Известный португальский сайт назвал Трубина россиянином

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Позорная ошибка издания

Известный португальский сайт назвал Трубина россиянином

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский сайт A Bola допустил позорную ошибку, назвав украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина гражданином РФ.

Издание на своем сайте опубликовало комментарий украинца после матча с "Баварией" (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов, где представило вратаря российским игроком.

Позже представители редакции исправили свою ошибку, однако интернет помнит все.

"Российский вратарь говорит, что всегда старается сыграть на ноль", – было написано на сайте A Bola.

Известный португальский сайт назвал Трубина россиянином - изображение 1
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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Hmelxni4anin (Хмельницкий)
07.11.2024 в 14:36
Це означає, що вони не розрізняють болотників і українців, 3 роки війни страшної, а ми для них досі всі руські і це прикро.
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Комментарии 2
Hmelxni4anin (Хмельницкий)
07.11.2024 в 14:36
Це означає, що вони не розрізняють болотників і українців, 3 роки війни страшної, а ми для них досі всі руські і це прикро.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
07.11.2024 в 14:25
Что мешает "ошибиться" и назвать португальца испанцем или аргентинцем?
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