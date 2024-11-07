Известный португальский сайт назвал Трубина россиянином

Португальский сайт A Bola допустил позорную ошибку, назвав украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина гражданином РФ.

Издание на своем сайте опубликовало комментарий украинца после матча с "Баварией" (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов, где представило вратаря российским игроком.

Позже представители редакции исправили свою ошибку, однако интернет помнит все.