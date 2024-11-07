Известный португальский сайт назвал Трубина россиянином
Позорная ошибка издания
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский сайт A Bola допустил позорную ошибку, назвав украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина гражданином РФ.
Издание на своем сайте опубликовало комментарий украинца после матча с "Баварией" (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов, где представило вратаря российским игроком.
Позже представители редакции исправили свою ошибку, однако интернет помнит все.
"Российский вратарь говорит, что всегда старается сыграть на ноль", – было написано на сайте A Bola.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hmelxni4anin (Хмельницкий)
07.11.2024 в 14:36
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Умер бывший футболист Динамо и Шахтера
- Левандовский закрепляется на третьем месте лучших бомбардиров в истории ЛЧ
- Герой Судаков, труженик Трубин и переломанный Неймар. Главные новости за 6 ноября
- Довбик забил 4-й гол в Серии А и сравнял счет в матче против Вероны. ВИДЕО
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 2