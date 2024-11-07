Трубин коротко и ясно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
Украинец оставил послание для журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на ошибку португальского издания A Bola, которое назвало его в своей новости россиянином.
"Для всех медиа: я – Украинец", - написал Трубин.
Стоит отметить, что представители редакции уже исправили свою ошибку.
Напомним, Трубин стал игроком португальской "Бенфики" летом 2023 года, перейдя из донецкого "Шахтера". В текущем сезоне 23-летний кипер провел 14 матчей за "орлов" во всех турнирах и пропустил 11 мячей. Еще в шести поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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