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Трубин коротко и ясно ответил СМИ, которое назвало его россиянином

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Украинец оставил послание для журналистов

Трубин коротко и ясно ответил СМИ, которое назвало его россиянином

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на ошибку португальского издания A Bola, которое назвало его в своей новости россиянином.

"Для всех медиа: я – Украинец", - написал Трубин.

Стоит отметить, что представители редакции уже исправили свою ошибку.

Трубин коротко и ясно ответил СМИ, которое назвало его россиянином - изображение 1

Напомним, Трубин стал игроком португальской "Бенфики" летом 2023 года, перейдя из донецкого "Шахтера". В текущем сезоне 23-летний кипер провел 14 матчей за "орлов" во всех турнирах и пропустил 11 мячей. Еще в шести поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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