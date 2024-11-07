Очередной матч ЛЕ для Ромы. Известно, сыграет ли Довбик
Рома сыграет с бельгийским Юнионом Сент-Жилуаз
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 7 ноября, состоятся несколько матчей
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
Довбик остался в запасе своей команды на поединок. Ранее была информация, что Артем испытывает некоторые проблемы со здоровьем.
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Впрочем, несмотря на отсутствие украинца в старте, UA-Футбол проведет
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