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Очередной матч ЛЕ для Ромы. Известно, сыграет ли Довбик

Наши за границей
Обновлено

Рома сыграет с бельгийским Юнионом Сент-Жилуаз

Очередной матч ЛЕ для Ромы. Известно, сыграет ли Довбик

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 ноября, состоятся несколько матчей Лиги Европы, в одном из которых "Рома" украинца Артема Довбика сыграет на выезде с бельгийским ФК "Юнион Сент-Жилуаз".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Довбик остался в запасе своей команды на поединок. Ранее была информация, что Артем испытывает некоторые проблемы со здоровьем.

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Впрочем, несмотря на отсутствие украинца в старте, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Артем Довбик Рома Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
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