Очередной матч ЛЕ для Ромы. Известно, сыграет ли Довбик

Сегодня, 7 ноября, состоятся несколько матчей Лиги Европы , в одном из которых "Рома" украинца Артема Довбика сыграет на выезде с бельгийским ФК "Юнион Сент-Жилуаз".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Довбик остался в запасе своей команды на поединок. Ранее была информация, что Артем испытывает некоторые проблемы со здоровьем.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football