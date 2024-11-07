Дема Коваленко: Трамп - бесшабашный и неадекватный. Надеюсь, он остановит войну

Украинский экс-хавбек "Лос-Анджелес Гэлакси" Дмитрий (Дема) Коваленко прокомментировал результаты президентских выборов в США, где победу одержал Дональд Трамп.

– Я вчера с 12-ти дня до 3-х ночи сидел возле телевизора и ждал результатов. Один человек четыре месяца назад сказал мне, что Трамп не просто выиграет выборы, а они разорвут демократов. Так и вышло. Республиканцы также получили большинство в сенате

Скажу честно, я очень рад, хотя Трампа и не люблю. Потому я и не голосовал, хотя все мои друзья отдали за него свои голоса и злились на меня, что я не пошел на выборы. Многие спортсмены также пошли за Трампа. Надеюсь, что он поднимет экономику США и закончит войну в Украине. Хочется, чтобы он претворил в жизнь то, что говорил до выборов. Ждем. Надежда умирает последней.

– То есть вы верите, что Трамп может склонить Путина к завершению войны?

– Вряд ли Путина может кто-то склонить к чему-то, но если человек бесшабашный и неадекватный, как Трамп, то его будут бояться. Он просто непредсказуемый.

– Как оцените каденцию Байдена?

– Ужасно. Путин на него смотрит и смеется, как и весь мир. Байден наполовину жив или наполовину мертв – непонятно. Не хочу говорить ничего плохого о нем, но возраст уже сказывается. А Трамп ничего не боится. Для меня он вообще клоун, но говорит как есть, и ничего не боится. Поэтому я надеюсь, что они о чем-то договорятся.

Кто-то говорит, что выбор Трампа – это плохо, потому что Украине придется отдать территории. Но я не политик и не разбираюсь в этом. Хочу сказать одно: все уже устали от войны, люди гибнут каждый день.

Вот сегодня разговаривал с мамой, она сказала, что снова в Херсон и Запорожье прилетело. Она с папой живет в Киеве и говорит, что когда ложится спать, не знает, прилетит сегодня или нет. Люди просто хотят спокойно проснуться утром. Надо как-то войну уже заканчивать, правда, не знаю, каким путем.

– Акций протестов от демократов из-за поражения не будет?

– Нет. Вот если бы Трамп проиграл, то могли быть. Расскажу случай. После результатов выборов я вышел на улицу и начал кричать, радуясь победе Трампа. А у меня соседи, 90% – демократы, начали мне что-то говорить, чтобы я успокоился. А мне п###й! Предложил им шапку надеть (с Трампом – прим.). Отказались.

– Как победа Трампа отразится на поддержке США Украины?

– Я надеюсь, что он закончит войну и не заставит нас отдать какие-то территории. Столько ребят погибло и не хочется, чтобы зря. Я хочу приехать домой, увидеться с родителями, сестрой, племянницей. Хватит уже войны.