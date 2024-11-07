Тренер Ромы рассказал, почему Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы
Украинец "перенес тяжелый период"
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между "Юнион Сен-Жилуаз" и "Ромой".
Накануне матча наставник "Ромы" Иван Юрич рассказал, почему украинский форвард Артем Довбик остался в запасе на этот поединок.
"Мы должны сегодня справиться с Дибалой, Довбик перенес тяжелый период с лихорадкой и приложил большие усилия в Вероне. Сегодня мы должны выиграть, это должен быть наш менталитет", – сказал Юрич.
Напомним, что UA-Футбол
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Опубликовал: Михаил Черныш
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