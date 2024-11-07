  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Ромы рассказал, почему Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы
В тренде

Тренер Ромы рассказал, почему Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы

Наши за границей

Украинец "перенес тяжелый период"

Тренер Ромы рассказал, почему Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между "Юнион Сен-Жилуаз" и "Ромой".

Накануне матча наставник "Ромы" Иван Юрич рассказал, почему украинский форвард Артем Довбик остался в запасе на этот поединок.

"Мы должны сегодня справиться с Дибалой, Довбик перенес тяжелый период с лихорадкой и приложил большие усилия в Вероне. Сегодня мы должны выиграть, это должен быть наш менталитет", – сказал Юрич.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

По теме
yellow-arrow
Дема Коваленко: Трамп - бесшабашный и неадекватный. Надеюсь, он остановит войну
yellow-arrow
Любимый турнир Мудрика. Челси - Ноа. Текстовая трансляция матча Лиги конференций
yellow-arrow
ЛАСК опубликовал стартовый состав на игру Лиги конференций. Выйдет ли Таловеров на поле с первых минут?
Артем Довбик Иван Юрич Рома Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости