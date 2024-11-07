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Леоненко: После Мудрика таких продаж у Шахтера больше не будет

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В контексте Судакова

Леоненко: После Мудрика таких продаж у Шахтера больше не будет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, считает, что после кейса Мудрика, которого "Шахтер" продал в "Челси" за 70+30 млн евро, Судакова вряд ли кто-нибудь купит за большие деньги.

"Я думаю, после Мудрика таких продаж у "Шахтера" больше не будет. Мудрик разрушил трансферный рынок Украины. Я уже о его игре молчу. После него нашим футболистам будет очень сложно куда-то уехать, а если возможно, то почти бесплатно.

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За большие деньги Судаков вряд ли куда-то перейдет, разве что за копейки. Посмотрим сейчас, что он в сборной наиграет и попадет ли вообще в состав", – сказал Леоненко.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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07.11.2024 в 22:53
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.11.2024 в 22:53
200%
Ответить
0
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