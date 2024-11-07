Леоненко: После Мудрика таких продаж у Шахтера больше не будет
В контексте Судакова
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, считает, что после кейса Мудрика, которого "
"Я думаю, после Мудрика таких продаж у "Шахтера" больше не будет. Мудрик разрушил трансферный рынок Украины. Я уже о его игре молчу. После него нашим футболистам будет очень сложно куда-то уехать, а если возможно, то почти бесплатно.
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За большие деньги Судаков вряд ли куда-то перейдет, разве что за копейки. Посмотрим сейчас, что он в сборной наиграет и попадет ли вообще в состав", – сказал Леоненко.
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