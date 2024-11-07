ЛАСК опубликовал стартовый состав на игру Лиги конференций. Выйдет ли Таловеров на поле с первых минут?
Получит ли игровое время украинец в этой игре?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Австрийский "ЛАСК", за который выступает украинец Максим Таловеров, опубликовал стартовый состав команды на игру Лиги конференций против бельгийского "Серкль Брюгге". Начало матча в 22:00.
Украинский защитник второй раз подряд остался на скамейке запасных. Состав "ЛАСКа":
So starten wir ins heutige #UECL-Heimspiel ⚫️⚪️ #ASKCER #UECL pic.twitter.com/0wUY9FcVAa— LASK (@LASK_Official) November 7, 2024
Добавим, что в этом сезоне 24-летний Максим Таловеров всего принял участие в 15-ти матчах за "ЛАСК" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
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ЛАСК - Серкль Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
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