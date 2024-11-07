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ЛАСК опубликовал стартовый состав на игру Лиги конференций. Выйдет ли Таловеров на поле с первых минут?

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Получит ли игровое время украинец в этой игре?

ЛАСК опубликовал стартовый состав на игру Лиги конференций. Выйдет ли Таловеров на поле с первых минут?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Австрийский "ЛАСК", за который выступает украинец Максим Таловеров, опубликовал стартовый состав команды на игру Лиги конференций против бельгийского "Серкль Брюгге". Начало матча в 22:00.

Украинский защитник второй раз подряд остался на скамейке запасных. Состав "ЛАСКа":

Добавим, что в этом сезоне 24-летний Максим Таловеров всего принял участие в 15-ти матчах за "ЛАСК" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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ЛАСК - Серкль Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

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Серкль Брюгге ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
Сайт УЄФА
Опубликовал: Андрей Журба
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