Рома потеряла очки в выездном матче против Юнион Сент-Жиллуа. Оценки Довбика за игру в Лиге Европы

В матче четвертого тура Лиги Европы "Юнион Сент-Жиллуа" сыграл вничью с "Ромой" Артема Довбика. Игра закончилась со счетом 1:1. Украинец вышел на поле во втором тайме на 55-й минуте, однако голевыми действиями не отметился.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили Артему Довбику за игру в матче против бельгийского "Юнион Сент-Жиллуа" оценки 6.2 и 6.6 соответственно.

За 35 минут во второй половине матча Артем успел однажды побывать в офсайде и нанести лишь один удар по воротам, но и тот был заблокирован. 27-летний украинец также отметился одной удачной попыткой дриблинга, совершил 8 из 9 точных передач и выиграл одно из трех единоборств за владение мячом.