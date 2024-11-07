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Рома потеряла очки в выездном матче против Юнион Сент-Жиллуа. Оценки Довбика за игру в Лиге Европы

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Украинский нападающий вышел на поле во втором тайме

Рома потеряла очки в выездном матче против Юнион Сент-Жиллуа. Оценки Довбика за игру в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче четвертого тура Лиги Европы "Юнион Сент-Жиллуа" сыграл вничью с "Ромой" Артема Довбика. Игра закончилась со счетом 1:1. Украинец вышел на поле во втором тайме на 55-й минуте, однако голевыми действиями не отметился.

Читайте такжеЮнион Сент-Жиллуа – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили Артему Довбику за игру в матче против бельгийского "Юнион Сент-Жиллуа" оценки 6.2 и 6.6 соответственно.

За 35 минут во второй половине матча Артем успел однажды побывать в офсайде и нанести лишь один удар по воротам, но и тот был заблокирован. 27-летний украинец также отметился одной удачной попыткой дриблинга, совершил 8 из 9 точных передач и выиграл одно из трех единоборств за владение мячом.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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