Рома потеряла очки в выездном матче против Юнион Сент-Жиллуа. Оценки Довбика за игру в Лиге Европы
Украинский нападающий вышел на поле во втором тайме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче четвертого тура Лиги Европы "Юнион Сент-Жиллуа" сыграл вничью с "Ромой" Артема Довбика. Игра закончилась со счетом 1:1. Украинец вышел на поле во втором тайме на 55-й минуте, однако голевыми действиями не отметился.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили Артему Довбику за игру в матче против бельгийского "Юнион Сент-Жиллуа" оценки 6.2 и 6.6 соответственно.
За 35 минут во второй половине матча Артем успел однажды побывать в офсайде и нанести лишь один удар по воротам, но и тот был заблокирован. 27-летний украинец также отметился одной удачной попыткой дриблинга, совершил 8 из 9 точных передач и выиграл одно из трех единоборств за владение мячом.
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