Мудрик снова забивает за Челси в еврокубках. Известны оценки украинца от SofaScore за матч в Лиге конференций

В этот четверг, 7 ноября, лондонский "Челси" одержал разгромную победу над армянским "Ноа" в третьем туре Лиги конференций со счетом 8:0.

Михаил Мудрик в очередной раз вышел в стартовом составе "синих" на игру в еврокубковом турнире, отметившись забитым голом и отыграв все 90 минут. Авторитетный статистический портал SofaScore дал 23-летнему вингеру оценку в 8,2.

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Кроме забитого гола, Михаил Мудрик добавил в свой актив четыре ключевые передачи и две удачные попытки дриблинга. Украинец дважды пробивал по воротам армянского "Ноа", трижды выигрывал борьбу за владение мячом, заработал на себе один фол от соперника, один раз удачно вынес мяч и однажды заблокировал удар соперников.

Также Мудрик сделал 44 касание к мячу и отдал 79% точных передач (23 из 29).