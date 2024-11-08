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Мудрик снова забивает за Челси в еврокубках. Известны оценки украинца от SofaScore за матч в Лиге конференций

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Приятная оценка украинца от SofaScore

Мудрик снова забивает за Челси в еврокубках. Известны оценки украинца от SofaScore за матч в Лиге конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В этот четверг, 7 ноября, лондонский "Челси" одержал разгромную победу над армянским "Ноа" в третьем туре Лиги конференций со счетом 8:0.

Михаил Мудрик в очередной раз вышел в стартовом составе "синих" на игру в еврокубковом турнире, отметившись забитым голом и отыграв все 90 минут. Авторитетный статистический портал SofaScore дал 23-летнему вингеру оценку в 8,2.

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Кроме забитого гола, Михаил Мудрик добавил в свой актив четыре ключевые передачи и две удачные попытки дриблинга. Украинец дважды пробивал по воротам армянского "Ноа", трижды выигрывал борьбу за владение мячом, заработал на себе один фол от соперника, один раз удачно вынес мяч и однажды заблокировал удар соперников.

Мудрик снова забивает за Челси в еврокубках. Известны оценки украинца от SofaScore за матч в Лиге конференций - изображение 1

Также Мудрик сделал 44 касание к мячу и отдал 79% точных передач (23 из 29).

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Челси (Лондон) Лига конференций Ноа
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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