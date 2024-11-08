Трубин вошел в топ-10 киперов по количеству сейвов в ЛЧ

Во вторник португальские "орлы" достойно противостояли "Баварии" и уступили 0:1. Украинский вратарь в этой встрече совершил 9 сейвов и в совокупности 14 раз спасал лиссабонскую команду в текущем розыгрыше.

Анатолий делит 10-е место по этому показателю с Иваном Невестичем (Динамо Загреб), Кьеллом Схерпеном (Штурм) и Маттиа Перином (Ювентус).

Список возглавляет вратарь "Милана" Майк Меньян, у которого 27 сейвов. Также в топ-3 попали Доминик Такач из "Слована" (23) и Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы" (22).