Шевченко появится в Зале славы итальянского футбола

Федерация футбола Италии (FIGC) объявила о новых членах Зала в разных категориях.

В категории "Тренер" в Зал будет введен Лучано Спаллетти, который тренирует сборную Италии, выиграл Серию А с "Наполи" и работал с другими итальянскими клубами. В категории "Итальянский футболист" был отмечен Даниэле де Росси – чемпион мира в составе сборной Италии, игравший в Серии А только за "Рому".

В категории "Иностранный футболист" новым членом Зала славы стал Андрей Шевченко – чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча" в составе "Милана". В категории "Ветеран" был отмечен чемпион Италии в составе "Интера" и "Ювентуса" Роберто Бонинсенья, в категории "Менеджер" – Арьедо Брайда, бывший генеральный и спортивный директор "Милана".

Официальная церемония пройдет 11 ноября.