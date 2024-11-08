Шевченко появится в Зале славы итальянского футбола
Яркие выступления украинца в Милане до сих пор помнят
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Италии (FIGC) объявила о новых членах Зала в разных категориях.
В категории "Тренер" в Зал будет введен Лучано Спаллетти, который тренирует сборную Италии, выиграл Серию А с "Наполи" и работал с другими итальянскими клубами. В категории "Итальянский футболист" был отмечен Даниэле де Росси – чемпион мира в составе сборной Италии, игравший в Серии А только за "Рому".
В категории "Иностранный футболист" новым членом Зала славы стал Андрей Шевченко – чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча" в составе "Милана". В категории "Ветеран" был отмечен чемпион Италии в составе "Интера" и "Ювентуса" Роберто Бонинсенья, в категории "Менеджер" – Арьедо Брайда, бывший генеральный и спортивный директор "Милана".
Официальная церемония пройдет 11 ноября.
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