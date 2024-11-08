"Я себя не вижу в УПЛ". Экс-капитан Динамо объяснил свою позицию
Игрок откровенно признался, что не планирует возвращаться в чемпионат Украины
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Украинский опорный полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук на фоне нехватки игрового времени в Бельгии откровенно ответил, готов ли вернуться в чемпионат Украины.
- Не рассматривали варианты, возможно, с другими клубами в Европе?
- Нет, у меня еще чуть меньше двух лет контракта, и я хочу доработать свой контракт здесь - и уже после смотреть, что делать дальше.
- Будете ли готовы в случае чего вернуться в УПЛ?
- Если честно, то в настоящее время я себя не вижу в УПЛ. Я не хочу приехать играть в футбол ради футбола, я говорю, например, об условной Первой лиге.
Одна из весомых причин, почему я переходил в Бельгию, - это моя семья, я хотел быть с ними, жить нормальной жизнью с семьей, видеть, как растут дети. Это была самая главная причина. Поэтому сейчас я не могу себя представить в другом месте вдали от своей семьи. Для меня моя семья на первом месте, тем более, в такое время, - пояснил Сидорчук.
В текущем сезоне 33-летний Сидорчук провел 4 матча за "Вестерло" во всех турнирах и отдал 2 ассиста.
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