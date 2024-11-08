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Сидорчук: Трудно оценивать еврокубки из поезда или автобуса

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"Немного наш футбол прибили"

Сидорчук: Трудно оценивать еврокубки из поезда или автобуса

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший капитан "Динамо", а ныне игрок бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук высказался об игре украинских команд в еврокубках.

"Еврокубки еще продолжаются, рано еще делать выводы или оценки. Сейчас можно говорить о тех матчах, которые состоялись, а всю картину оценивать уже можно будет в конце, в январе месяце. Но, что точно можно сказать - еврокубки не добавляют уверенности. До сентября у всех все было хорошо, а вот когда увидели, что командам тяжело, еще и немного наш футбол прибили.

Но я считаю, что в это время трудно оценивать еврокубковый сезон, потому что эти расстояния, на которые наши клубы ездят, точно не придают им преимущества в игре. И трудно оценивать еврокубки из поезда или автобуса. Конечно, было бы классно, чтобы они брали очки, но это реально трудно в это время. Я не хотел бы, чтобы через еврокубки оценивали наших футболистов сейчас", - сказал Сидорчук для Sport-express.ua.

Ранее Сидорчук признался, что не планирует возвращаться в чемпионат Украины.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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