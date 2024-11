Гол Мудрика признан лучшим в 4-м туре Лиги конференций. ВИДЕО

Гол украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в матче с армянским "Ноа" был признан лучшим в третьем туре Лиги конференцій.

Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

Вингер "Челси" красивым ударом сделал счет 5:0 в пользу "синих". "Челси" в итоге победил 8:0.

Для Мудрика это был второй гол в Лиге конференций 2024/25.

