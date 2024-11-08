Лунин готовится. Куртуа все еще вне заявки Реала на ближайший матч команды

"Реал" объявил заявку на матч 13-го тура Ла Лиги с "Осасуной", который состоится 9-го ноября и начнется в 15:00.

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Основной кипер "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы и не попал в заявку на ближайший матч команды.

Благодаря этому украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин, вероятнее всего, снова выйдет в стартовом составе мадридцев.

В текущем сезоне Андрей провел 4 матча на клубном уровне, в которых пропустил 8 голов и в одном поединке отстоял "на ноль".