Тренер Жироны рассказал, когда наконец-то вернется травмированный Цыганков

Главный тренер " Жироны " Мичел рассказал о том, как проходит восстановление травмированного украинского вингера команды Виктора Цыганкова.

"Никто из травмированных не вернулся. Солис и Цыганков работают, но мы не можем форсировать их возвращение. Мы заботимся о том, чтобы после перерыва на матчи сборных они были на 100% готовы.

Будем ожидать, но те, кто сейчас играет, делают все возможное, у меня нет претензий. Так много травмированных, что очень легко выбирать состав", – сказал Мичел.