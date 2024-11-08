Тренер Жироны рассказал, когда наконец-то вернется травмированный Цыганков
С Хетафе украинец тоже не сыграет
ФК Жирона
Главный тренер "
"Никто из травмированных не вернулся. Солис и Цыганков работают, но мы не можем форсировать их возвращение. Мы заботимся о том, чтобы после перерыва на матчи сборных они были на 100% готовы.
Будем ожидать, но те, кто сейчас играет, делают все возможное, у меня нет претензий. Так много травмированных, что очень легко выбирать состав", – сказал Мичел.
Напомним, что "Жирона" в воскресенье, 10 декабря, сыграет матч Ла Лиги с "Хетафе".
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