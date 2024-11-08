Крауч: Было ощущение, что Челси потратил на Мудрика кучу денег впустую
Но сейчас украинец прогрессирует
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Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч после матча "Челси" с "Ноах" (8:0) в Лиге конференций высказался о прогрессе украинского вингера Челси Михаила Мудрика.
"Мудрик выглядит более уверенным. В прошлом году был период, когда все чувствовали, что его уверенность разбилась вдребезги. Все чувствовали, что он прячется и не хочет мяча. Даже когда мяч был у него, он его терял, и было ощущение, что "Челси" потратил кучу денег впустую.
"Но сейчас он снова обретает уверенность. Он выглядит острее. Он влияет на игру и забивает голы. Мудрика нужно использовать в более серьезных играх"", — сказал Крауч в комментарии TNT Sports 1.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик сыграл в составе Челси 13 матчей и отличился 2 голами и 5 результативными передачами.
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