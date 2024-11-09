Полузащитник Брентфорда - о Забарном: Уже увидимся с Ильей после матча, поговорим
Встретятся два украинца
Фото: brentfordfc.com / Автор невідомий
Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11 тура АПЛ: "Брентфорд" - "Борнмут".
В обеих командах играют украинцы: в "Брентфорде" Егор Ярмолюк, а в "Борнмуте" - Илья Забарный.
Полузащитник "Брентфорда" и национальной сборной Украины Егор Ярмолюк поделился мыслями о предстоящем поединке против "Борнмута":
"Надеюсь, у нас обоих настроение будет хорошим после игры, но у меня - немного лучше. Мы можем встретиться уже после игры. Или непосредственно на стадионе немного общаемся, или посидим где-то после матча. И сейчас, перед игрой с "Борнмутом", тоже ничего такого не было.
Уже увидимся с Ильей после матча, поговорим. Не скажу, что очень часто разговариваем, но постоянную связь и общение мы все между собой поддерживаем."
Напомним, матч начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- "Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца
- Кобин: Я культурно спросил у судей, не изменились ли за время воздушной тревоги правила футбола
- Барселона намерена отпустить своего талантливого вингера в зимнее трансферное окно
- В Армении назвали причину ухода Петракова со сборной
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото