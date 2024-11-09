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Полузащитник Брентфорда - о Забарном: Уже увидимся с Ильей после матча, поговорим

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Встретятся два украинца

Полузащитник Брентфорда - о Забарном: Уже увидимся с Ильей после матча, поговорим

Фото: brentfordfc.com / Автор невідомий

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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11 тура АПЛ: "Брентфорд" - "Борнмут".

В обеих командах играют украинцы: в "Брентфорде" Егор Ярмолюк, а в "Борнмуте" - Илья Забарный.

Полузащитник "Брентфорда" и национальной сборной Украины Егор Ярмолюк поделился мыслями о предстоящем поединке против "Борнмута":

"Надеюсь, у нас обоих настроение будет хорошим после игры, но у меня - немного лучше. Мы можем встретиться уже после игры. Или непосредственно на стадионе немного общаемся, или посидим где-то после матча. И сейчас, перед игрой с "Борнмутом", тоже ничего такого не было.

Уже увидимся с Ильей после матча, поговорим. Не скажу, что очень часто разговариваем, но постоянную связь и общение мы все между собой поддерживаем."

Напомним, матч начнется в 17:00.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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