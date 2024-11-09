Вест Хэм Юнайтед - Эвертон. Известно, сыграет ли Миколенко
Шон Дайч дал шанс украинцу
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня "Эвертон" сыграет против "Вест Хэма".
Главный тренер "ирисок" Шон Дайч объявил состав команды на матч 11-го тура.
Your Toffees to take on @WestHam! ✊ pic.twitter.com/Cmct0z2wOM— Everton (@Everton) November 9, 2024
Напомним, в этом сезоне Виталий Миколенко отыграл в 8 матчах АПЛ, не совершив результативных действий.
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Источник:Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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