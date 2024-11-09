  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вест Хэм Юнайтед - Эвертон. Известно, сыграет ли Миколенко
В тренде

Вест Хэм Юнайтед - Эвертон. Известно, сыграет ли Миколенко

Наши за границей
Обновлено

Шон Дайч дал шанс украинцу

Вест Хэм Юнайтед - Эвертон. Известно, сыграет ли Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Эвертон" сыграет против "Вест Хэма".

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч объявил состав команды на матч 11-го тура.

Напомним, в этом сезоне Виталий Миколенко отыграл в 8 матчах АПЛ, не совершив результативных действий.

Читайте такжеВест Хэм - Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
По теме
yellow-arrow
0 сейвов, но 1 ассист. Известны оценки Лунина за матч против Осасуны
yellow-arrow
На это можно смотреть вечно: как партнеры по команде поздравляли Лунина с ассистом
yellow-arrow
Невероятно. Лунин отметился результативным действием в матче Ла Лиги. Видео
Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Everton
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости