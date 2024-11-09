0 сейвов, но 1 ассист. Известны оценки Лунина за матч против Осасуны
Соперник вратаря не беспокоил
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отыграл полный матч против "Осасуны" в рамках 13-го тура Ла Лиги. Его команда победила со счетом 4:0.
Интересно, что Лунину удалось отличиться ассистом на Винисиуса Жуниора. Кроме этого, голкипер выполнил 93% точных передач и 3 точных лонгбола из 5-ти. "Осасуна" не смогла на хотя бы 1 удар в створ ворот, поэтому сейвов Андрей не делал.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore сошлись для Лунина на оценке 7,4, которая является одной из самых высоких в поединке.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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