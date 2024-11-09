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На это можно смотреть вечно: как партнеры по команде поздравляли Лунина с ассистом

Наши за границей

Андрей помог отличиться Реалу в чужих воротах

На это можно смотреть вечно: как партнеры по команде поздравляли Лунина с ассистом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На 61-й минуте домашнего матча "сливочных" против "Осасуны" в рамках 13-го тура Ла Лиги Винисиус Жуниор оформил дубль и сделал счет 3:0. В роли ассистента неожиданно выступил Андрей Лунин.

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Одноклубники украинца не жалели эмоций на поздравление. Похоже, что внутри коллектива дружеский и положительный микроклимат.

Вратарь сборной Украины проводит третий поединок в текущем первенстве Испании. Результативное действие и сухой матч поможет Андрею забыть предыдущие две встречи "Реала", в которых он пропустил 7 голов. Пока ему не приходилось спасать хозяев в игре против памплонцев.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Paola Castillo
Опубликовал: Александр Симченко
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