На это можно смотреть вечно: как партнеры по команде поздравляли Лунина с ассистом
Андрей помог отличиться Реалу в чужих воротах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На 61-й минуте домашнего матча "сливочных" против "Осасуны" в рамках 13-го тура Ла Лиги Винисиус Жуниор оформил дубль и сделал счет 3:0. В роли ассистента неожиданно выступил Андрей Лунин.
Одноклубники украинца не жалели эмоций на поздравление. Похоже, что внутри коллектива дружеский и положительный микроклимат.
Los jugadores celebrando con Lunin pic.twitter.com/gDD16j7r2P— Paola Castillo (@PaoCasttillo) November 9, 2024
Вратарь сборной Украины проводит третий поединок в текущем первенстве Испании. Результативное действие и сухой матч поможет Андрею забыть предыдущие две встречи "Реала", в которых он пропустил 7 голов. Пока ему не приходилось спасать хозяев в игре против памплонцев.
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