  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Воздушные дуэли Забарного, 60% точных пасов Ярмолюка, голевой шанс Миколенко: оценки украинцев за матчи АПЛ
В тренде

Воздушные дуэли Забарного, 60% точных пасов Ярмолюка, голевой шанс Миколенко: оценки украинцев за матчи АПЛ

Наши за границей
Обновлено

Очередные встречи с участием экс-футболистов УПЛ

Воздушные дуэли Забарного, 60% точных пасов Ярмолюка, голевой шанс Миколенко: оценки украинцев за матчи АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 11-м туре АПЛ "Брентфорд" дома обыграл "Борнмут" (3:2), а "Эвертон" в гостях сыграл вничью с "Вест Хэмом" (0:0). Илья Забарный и Виталий Миколенко вышли в стартовом составе команд, а Егор Ярмолюк появился на поле на 80-й минуте.

Читайте такжеДвое прибавили в стоимости, один - потерял: Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Ильи в 6,3 и 6,6 баллов. Забарный 7 раз выносил мяч, выиграл 4 воздушные дуэли и одну борьбу за позицию, сделал 1 длинную точную передачу, заблокировал 1 удар, заработал желтую карточку, осуществил 55 касаний и отдал 79% точных пасов. Егор получил 6,2 и 6,5 пункта. Ярмолюк однажды вынес мяч, сделал 60% точных пасов и 13 касаний, в одном эпизоде ​​выиграл борьбу за позицию и воздушную дуэль.

У Виталия 6,6 и 7,0 баллов. Миколенко нанес один удар мимо ворот, заблокировал один удар, сделал 1 ключевую передачу, осуществил 74 касания, 74% точных передач, дважды нарушил правила, выиграл 3 воздушные дуэли и 1 борьбу за позицию, дважды выносил мяч.

По теме
yellow-arrow
Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Челси – Арсенал. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 10.11.2024
yellow-arrow
Русин больше месяца не получает игровой практики в Сандерленде
Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости