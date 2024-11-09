Воздушные дуэли Забарного, 60% точных пасов Ярмолюка, голевой шанс Миколенко: оценки украинцев за матчи АПЛ
Очередные встречи с участием экс-футболистов УПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
В 11-м туре АПЛ "Брентфорд" дома обыграл "Борнмут" (3:2), а "Эвертон" в гостях сыграл вничью с "Вест Хэмом" (0:0). Илья Забарный и Виталий Миколенко вышли в стартовом составе команд, а Егор Ярмолюк появился на поле на 80-й минуте.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Ильи в 6,3 и 6,6 баллов. Забарный 7 раз выносил мяч, выиграл 4 воздушные дуэли и одну борьбу за позицию, сделал 1 длинную точную передачу, заблокировал 1 удар, заработал желтую карточку, осуществил 55 касаний и отдал 79% точных пасов. Егор получил 6,2 и 6,5 пункта. Ярмолюк однажды вынес мяч, сделал 60% точных пасов и 13 касаний, в одном эпизоде выиграл борьбу за позицию и воздушную дуэль.
У Виталия 6,6 и 7,0 баллов. Миколенко нанес один удар мимо ворот, заблокировал один удар, сделал 1 ключевую передачу, осуществил 74 касания, 74% точных передач, дважды нарушил правила, выиграл 3 воздушные дуэли и 1 борьбу за позицию, дважды выносил мяч.
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