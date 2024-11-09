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Русин больше месяца не получает игровой практики в Сандерленде

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Русин больше месяца не получает игровой практики в Сандерленде

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин провел на скамейке запасных 7-й матч команды подряд. Сегодня "черные коты" сыграли вничью с "Ковентри" (2:2) в рамках 15-го тура Чемпионшипа.

Всего в этом сезоне Русин отыграл всего 7 матчей за "Сандерленд". Результативными действиями не отличался.

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Последний раз украинец играл в официальном матче за молодежную команду "Сандерленда". Тогда, 7-го октября, Русин отметился одним из голов в воротах "Дерби" U21 (6:0). За основную команду в последний раз играл 1-го октября.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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