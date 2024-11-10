ЛАСК объявил стартовый состав. Выйдет ли украинец с первых минут?
Таловеров преимущественно играет в основе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Австрийский ЛАСК показал стартовый состав на матч против "Альтаха".
Максим Таловеров остался на скамейке запасных.
Unsere Start-1⃣1⃣ für das Auswärtsspiel im Ländle ⚽️ #ALTASK pic.twitter.com/VPX5XiPbZn— LASK (@LASK_Official) November 10, 2024
Максим Таловеров выходил в стартовом составе за ЛАСК в 10-ти последних играх австрийской Бундеслиги.
Во всех турнирах Таловеров сыграл 16 матчей и отметился голевой передачей в Кубке Австрии.
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До матча ЛАСК в чемпионате Австрии занимает 9-е место, набрав 14 очков в 12-ти матчах. «Альтах» находится на 11-м месте с 9 очками.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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Источник:LASK
Опубликовал: Владислав Прийменко
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