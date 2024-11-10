ЛАСК объявил стартовый состав. Выйдет ли украинец с первых минут?

Австрийский ЛАСК показал стартовый состав на матч против "Альтаха".

Максим Таловеров остался на скамейке запасных.

Максим Таловеров выходил в стартовом составе за ЛАСК в 10-ти последних играх австрийской Бундеслиги.

Во всех турнирах Таловеров сыграл 16 матчей и отметился голевой передачей в Кубке Австрии.

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До матча ЛАСК в чемпионате Австрии занимает 9-е место, набрав 14 очков в 12-ти матчах. «Альтах» находится на 11-м месте с 9 очками.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.