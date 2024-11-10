"Это стечение обстоятельств". Тренер вратарей ЛНЗ - об ошибках Лунина

Тренер вратарей "ЛНЗ" Андрей Дикань поделился мнением по поводу игровой практики Андрея Лунина.

После неудачных матчей с "Барсой" и "Миланом" Лунин получил заряд уверенности, сыграв с "Осасуной". Как при таких обстоятельствах сохранять уверенность?

По Андрею видно, что он спокоен. Его поддерживают клуб в неудачах. Не будем делать скидку на то, что Куртуа феерично играл после травмы. У Лунина сейчас идет процесс становления его личности. Опыта где-то не хватает, но есть потенциал, потому что "Реал" доверяет ему, а не третьему номеру.

Опираясь на ваш опыт, насколько важна постоянная практика для вратаря на таком этапе?

Если смотреть статистику, Андрей не так много сыграл за 6 лет в "Реале". Люди до 25, бывает, больше наигрываются (53 матча, 59 пропущенных, 18 матчей "на ноль" за шесть лет в Мадриде). Ничего страшного я не вижу. Понятно, что в "Реале" ты под постоянным давлением окружающих. Но видно, что Лунин с этим справляется. Есть аспекты, над которыми нужно работать, но и "Реал" в больших матчах не проявил себя с лучшей стороны.

Привозы на Евро-2024 могли подкосить Лунина и его уверенность?

Евро уже давно пройденный этап. Андрей получил негативный опыт, на котором учится, и время показывает, что он знает, над чем работать. Мне очень нравится его психологическое состояние, как он готовится к играм, спокойно дает интервью.

В каких компонентах надо прибавлять Андрею?

Будет неэтично говорить детально. Могу сказать обобщенно, что над всеми аспектами игры надо работать. Если упускать мелочи и не подтягивать элементы, игрок не будет прогрессировать.

Лично я не вижу, какой из компонентов игры у Лунина проседает больше других. Игра ногами - нужно держать уровень, особенно в "Реале". Для вратаря главное - психология. Андрей показывает устойчивость в стрессовых ситуациях и потенциал, который он сможет продемонстрировать, если не в "Реале", то в другой команде.

Прогрессирует ли Андрей в "Реале"? Поэтому по тем матчам, когда он выходит, трудно давать положительные оценки...

Это стечение обстоятельств. Нам бы хотелось для Андрея больше игровой практики, чтобы видеть, какие аспекты надо улучшать. Мы разбираем его под микроскопом, но это отдельные выступления после паузы, после форс-мажоров у Куртуа. Конечно, голкиперу важна целостность, постоянство выступлений.

Андрей понимает, что сейчас у него нет за плечами Кепы и в отсутствие Куртуа он становится первым выбором Анчелотти. Не всем в жизни везет участвовать в таких больших матчах.

Зачем Лунин остался в "Реале"? Это значит, что его устраивает роль запасного?

Андрей получил новый контракт, выиграв конкуренцию у Кепы. На него же не ставили изначально. Андрей точно не готов мириться с тем, что он второй вратарь. По его глазам видно, что он настроен бороться до последнего.

Что делать Лунину? Стоит бороться за свой шанс стать основным?

Однозначно стоит. Сейчас самый лучший момент, чтобы завоевать поул-позицию. Мысли о смене клуба нужно гнать куда подальше. Они никуда не денутся и хорошие команды всегда будут держать Андрея в поле зрения.