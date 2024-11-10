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В Казахстане завершился сезон в чемпионате. Кто стал чемпионом и на каком месте финишировала команда с украинцами в составе?

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Вышли в еврокубки

В Казахстане завершился сезон в чемпионате. Кто стал чемпионом и на каком месте финишировала команда с украинцами в составе?

Фото: Кайрат

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Завершился чемпионат Казахстана сезона 2024-го года. Чемпионом страны в четвертый раз в истории стал "Кайрат". Он на одно очко опередил "Астану". Третьим финишировал "Актобе".

А вот четвертое место занял клуб "Ордабасы", в котором выступают украинцы Игорь Пластун, Евгений Макаренко и Артем Беседин.

Еврокубковые места на следующий сезон разделились следующим образом: "Кайрат" будет играть в квалификации Лиги чемпионов, "Актобе“ будет выступать в отборе Лиги Европы или Лиги конференций. "Астану" и "Ордабасы“ будет ждать квалификация Лиги конференций.

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Казахстан Астана Кайрат (Алма-Аты) Актобе Ордабасы (Шымкент) чемпионат Казахстана
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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