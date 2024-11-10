Довбик против Болоньи: 70% точных пасов и 1 заблокированный удар. Оценки украинца
Волки снова проиграли
Фото: asroma.com
В 12-м туре Серии А "Рома" в столице уступила "Болонье" (2:3). Артём Довбик отыграл на поле весь поединок.
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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление форварда на 6,5 и 6,8 баллов. Нападающий нанес только 1 удар, который заблокировали, в одном эпизоде попал в офсайд, дважды нарушил правила, выиграл 3 воздушные дуэли и одну борьбу за позицию.
Экс-футболист "Жироны" 13 раз терял мяч, сделал 2 ключевые передачи, 32 касания и 70% точных пасов. Также в одном моменте украинец удачно использовал свой дриблинг.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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