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ПАОК - Олимпиакос: будет ли играть с первых минут Яремчук

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Роман надеется хотя бы на какие-то минуты

ПАОК - Олимпиакос: будет ли играть с первых минут Яремчук

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 11-го тура Суперлиги Греции против "ПАОК". Он остался на скамейке запасных.

Отметим, что в последних 3-х матчах Роман игровых минут не имел.

Игра "ПАОК" - "Олимпиакос" начнется в 20:30 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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