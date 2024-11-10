ПАОК - Олимпиакос: будет ли играть с первых минут Яремчук
Роман надеется хотя бы на какие-то минуты
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 11-го тура Суперлиги Греции против "ПАОК". Он остался на скамейке запасных.
Отметим, что в последних 3-х матчах Роман игровых минут не имел.
Игра "ПАОК" - "Олимпиакос" начнется в 20:30 по киевскому времени.
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Источник:Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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