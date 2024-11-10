ПАОК - Олимпиакос: будет ли играть с первых минут Яремчук

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 11-го тура Суперлиги Греции против "ПАОК". Он остался на скамейке запасных.

Отметим, что в последних 3-х матчах Роман игровых минут не имел.

Игра "ПАОК" - "Олимпиакос" начнется в 20:30 по киевскому времени.