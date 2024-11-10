Мудрик против Арсенала: 75% выигранной борьбы за позицию и 80% точных пасов. Оценки Михаила

В 11-м туре АПЛ "Челси" и "Арсенал" не определили сильнейшего на "Стэмфорд Бридж" (1:1). Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте, заменив Чуквунонсо Мадуэке. Это его седьмое появление в текущем чемпионате.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,7 баллов. Вингер заработал 1 фол, однажды удачно использовал дриблинг, трижды выиграл борьбу за позицию, в четырех эпизодах терял мяч, сделал 11 касаний и 80% точных передач.

Александр Зинченко весь поединок провел на скамейке запасных.