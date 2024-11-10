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Мудрик против Арсенала: 75% выигранной борьбы за позицию и 80% точных пасов. Оценки Михаила

Наши за границей

Пятый выход украинца на замену в Премьер-лиге 2024/25

Мудрик против Арсенала: 75% выигранной борьбы за позицию и 80% точных пасов. Оценки Михаила

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 11-м туре АПЛ "Челси" и "Арсенал" не определили сильнейшего на "Стэмфорд Бридж" (1:1). Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте, заменив Чуквунонсо Мадуэке. Это его седьмое появление в текущем чемпионате.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,7 баллов. Вингер заработал 1 фол, однажды удачно использовал дриблинг, трижды выиграл борьбу за позицию, в четырех эпизодах терял мяч, сделал 11 касаний и 80% точных передач.

Александр Зинченко весь поединок провел на скамейке запасных.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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