Мудрик против Арсенала: 75% выигранной борьбы за позицию и 80% точных пасов. Оценки Михаила
Пятый выход украинца на замену в Премьер-лиге 2024/25
Getty Images / Global Images Ukraine
В 11-м туре АПЛ "Челси" и "Арсенал" не определили сильнейшего на "Стэмфорд Бридж" (1:1). Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте, заменив Чуквунонсо Мадуэке. Это его седьмое появление в текущем чемпионате.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,7 баллов. Вингер заработал 1 фол, однажды удачно использовал дриблинг, трижды выиграл борьбу за позицию, в четырех эпизодах терял мяч, сделал 11 касаний и 80% точных передач.
Александр Зинченко весь поединок провел на скамейке запасных.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бывший тренер Шахтера - своим игрокам: Вы унизили меня
- Возвращение Серхио Рамоса практически невозможно. Реал подобрал варианты для замены Милитао
- Один из лидеров сборной Украины не поможет ей в ближайших матчах Лиги наций
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн