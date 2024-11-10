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Бенфика - Порту: известно, будет ли играть Трубин

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Бенфика - Порту: известно, будет ли играть Трубин

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин будет играть в стартовом составе команды на матч 11-го тура против "Порту".

Эта игра станет для Анатолия 16-й за португальский клуб в этом сезоне.

Поединок "Бенфика" - "Порту" начнется в 22:45 по киевскому времени.

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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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