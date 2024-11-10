Бенфика - Порту: известно, будет ли играть Трубин
Матчдей в Португалии
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин будет играть в стартовом составе команды на матч 11-го тура против "Порту".
Эта игра станет для Анатолия 16-й за португальский клуб в этом сезоне.
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Поединок "Бенфика" - "Порту" начнется в 22:45 по киевскому времени.
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