Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца
Орлы сократили отставание от 2-го места до двух очков
Getty Images / Global Images Ukraine
В 11-м туре "Бенфика" в столице разгромила "Порту" (4:1). Анатолий Трубин провел 11-й поединок в текущем чемпионате и 39-й в Примейре в целом.
Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,7 баллов. Голкипер сделал 2 сейва, один перехват навеса, 4 длинные точные передачи, 34 касания и 82% точных пасов.
В последних пяти встречах португальской лиги Анатолий не пропускал только в поединке против "Риу Аве" (5:0). Впрочем, соперник в упомянутой игре ни разу не попал в створ.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Едва не разорвал сетку. Арендованный из Динамо игрок Зари эффектно забил Шахтеру. Видео
- Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бывший тренер Шахтера - своим игрокам: Вы унизили меня
- Трубин коротко и ясно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн