Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца

В 11-м туре "Бенфика" в столице разгромила "Порту" (4:1). Анатолий Трубин провел 11-й поединок в текущем чемпионате и 39-й в Примейре в целом.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,7 баллов. Голкипер сделал 2 сейва, один перехват навеса, 4 длинные точные передачи, 34 касания и 82% точных пасов.

В последних пяти встречах португальской лиги Анатолий не пропускал только в поединке против "Риу Аве" (5:0). Впрочем, соперник в упомянутой игре ни разу не попал в створ.