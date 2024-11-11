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Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца

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Орлы сократили отставание от 2-го места до двух очков

Бенфика разгромила Порту, а Трубин отразил два из трех ударов в створ. Оценки украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 11-м туре "Бенфика" в столице разгромила "Порту" (4:1). Анатолий Трубин провел 11-й поединок в текущем чемпионате и 39-й в Примейре в целом.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,7 баллов. Голкипер сделал 2 сейва, один перехват навеса, 4 длинные точные передачи, 34 касания и 82% точных пасов.

В последних пяти встречах португальской лиги Анатолий не пропускал только в поединке против "Риу Аве" (5:0). Впрочем, соперник в упомянутой игре ни разу не попал в створ.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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